نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الزمالك وساجردا الأنجولي بكأس الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعديل موعد مباراه الزمالك وساجردا الأنجولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية لتقام يوم السبت 9 ديسمبر بدلا من يوم الأحد 10 ديسمبر.

تعديل موعد مباراة الزمالك وساجردا الأنجولي

ويأتي ذلك بسبب حقوق التسويق والبث التلفزيوني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يحتل نادي الزمالك المركز الأول برصيد 6 نقاط من مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق الزمالك الفوز على سوار الغيني برباعية دون رد ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة ساجردا الأنجولي ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد السلام.