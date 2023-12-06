لا رونالدو ولا ميسي.. أخطبوط إسبانيا يقرر العودة إلى البريميرليج عبر هذا الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية إسبانية، آخر تطورات مصير أحد نجوم كرة القدم عقب رحيله عن صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الموسم الحالي، واقترابه من الرحيل إلى الدوري السعودي في يناير.

وتلقى الحارس الإسباني دي خيا، عرضا ضخما الصيف لماضي لمزاملة البرتغالي كريستيانو رونالدو، داخل صفوف نادي النصر السعودي.

- دي خيا على أعتاب نيوكاسل

وفجرت الصحف الإنجليزية صباح اليوم، مفاجأة كبرى حول موافقة الحارس الإسباني، على اللعب ضمن صفوف فريق نيوكاسل الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة في شهر يناير.

وتابعت التقارير، أن راتب دي خيا السنوي سينخفض بشكل كبير حيث سيصل إلى 25 مليون يورو في نيوكاسل، خاصة وأن راتبه الذي كان يحصل عليه في مانشستر يونايتد، والذي يبلغ 375 ألف يورو أسبوعيًا.

على جانب آخر، تلقى دي خيا مؤخرا مفاوضات من جانب مسؤولو نادي إنتر ميامي الأمريكي، لمزاملة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، خلال ميركاتو يناير القادم، بعد اقترابه من ارتداء قميص الماكبايس هذا الموسم.

