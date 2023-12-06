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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 14 عام ” الفئة العمرية "2009 " بقيادة الكابتن تيسير بدوي، على ضيفه فريق الشبان المسلمين بثمانية أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء بملعب السيد متولي ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة منطقة بورسعيد والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة بورسعيد مكون من محمد سمير ومحمود ناصر ومحمود مجدي.

المصري "2009" يفوز على الشبان المسلمين 8-0

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 30 نقطة محققا العلامة الكاملة من مبارياته العشر التي خاضها بعدما جنبته القرعة من اللعب في الجولة السادسة.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم المصري برباعية نظيفة سجلها أحمد مصباح ( هدفين ) وهدف واحد لكل من نور الحناوي وفكري مسعود.

وفي الشوط الثاني ينجح عريس المباراة يوسف القشاش في تحقيق لقب الهاتريك بإحرازه ثلاثة أهداف، فيما أضاف زميله زياد ايمن هدفا اخرا لتنتهي المباراة بفوز المصري بثمانية أهداف دون رد.

مثل المصري في المباراة: آسر عوض لحراسة المرمى، صهيب حسن، عبده زارع، علاء ابو السعود، زياد أيمن لخط الظهر، فكري مسعود، نور الحناوي ، يوسف البلتاجي لخط الوسط، يوسف الجرايحي، أحمد مصباح ، كريم علاء لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من يوسف ألمظ، يوسف القشاش، يحيى صالح، مهند زيادة، مؤمن كامل.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. تيسير بدوي مدربًا عامًا ، ك. وائل حسني مدربًا مساعدا، ك. أيمن غريب مدربًا لحراس المرمى، ك. يحيى زكريا أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. محمد مجدي عامر إداريًا، ك. أحمد سلامة مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.

