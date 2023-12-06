نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غضب داخل الراقي.. جماهير أهلي جدة ترفض التعاقد مع "مقلب تشافي وبرشلونة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشن جماهير نادي أهلي جدة السعودي في الفترة الأخيرة، حملة هجوم مدوية على إدارة الفريق، بعد تردد أنباء دخولهم في مفاوضات مع أحد نجوم فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات هالشتوية القادمة في شهر يناير.

ولم تشهد الانتقالات والصفقات الجديدة أي خطوة ناجحة في الدوري هذا الموسم، بعد ظهور الثلاثي فيرمينو وماكسيمن ورياض محرز وجابري فيجا، بمستوى ضعيف.

- ليفاندوفسكي يثير أزمة داخل الراقي

ونشرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن إدارة البارسا تنوي الاستغناء عن خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق هذا الصيف، وعدم تفعيل السنة الرابعة في عقده.

وينص عقد ليف على شرط المشاركة في 50% من المباريات حتى يتمكن من تفعيل السنة الرابعة، والا يحق للبارسا فسخ عقد اللاعب دون منحه راتب السنة الأخيرة في عقده.

ورفضت جماهير أهلي جده فكرة التعاقد مع مهاجم برشلونة الحالي، بسبب تدهور مستواه الفني والتهديفي في الموسم الحالي، حيث لم يتمكن اللاعب من تسجيل 7 أهداف من مشاركته في 15 مباراة حتى الآن.