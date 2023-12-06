ختام النسخة الثالثة من بروتوكول التعاون بين الاتحادين المصرى والنرويجى لكرة القدم

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت النسخة الثالثة من الدورة النرويجية لمدربات كرة القدم النسائية في مصر بحضور الدكتورة دينا الرفاعى عضو اتحاد الكرة وسفيرة النرويج بالقاهرة.
ختام النسخة الثالثة من بروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والنرويجي
وأقيمت هذة الدورة طبقًا لبروتوكول التعاون بين مصر والنرويج الذى تم تفعيله عقب نجاح الدكتورة دينا الرفاعى فى انتخابات اتحاد الكرة.
وشارك بالدورة 24 مدربة من شتى المحافظات وخاصة جنوب سيناء والشرقية والغربية.
وسلمت الدكتورة دينا الرفاعى وسفيرة النرويج بالقاهرة والمحاضرين النروجيين شهادات تقدير للمشاركين فى الدورة.