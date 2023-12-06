وأقيمت هذة الدورة طبقًا لبروتوكول التعاون بين مصر والنرويج الذى تم تفعيله عقب نجاح الدكتورة دينا الرفاعى فى انتخابات اتحاد الكرة.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام النسخة الثالثة من بروتوكول التعاون بين الاتحادين المصرى والنرويجى لكرة القدم في المقال التالي

محمد يوسف

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