نيوكاسل يقترب من التعاقد مع "منبوذ" مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من حسم تعاقده مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات القادمة.

نيوكاسل يقترب من التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد

وكان الحارس الإسباني ديفيد دي خيا رفض الانضمام إلى أحد أندية الدوري السعودي في الفترة الأخيرة وذلك لأنه يريد إكمال مشواره في الدوريات الأوروبية.

وأوضحت تقارير أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يقترب من التعاقد مع الحارس دي خيا حيث أن اللاعب منفتح على فكرة الانتقال إليه خلال المرحلة القادمة.

وذكرت أن مسؤولي نادي نيوكاسل يونايتد يفكرون في التعاقد مع دي خيا كوكيل حر من أجل تعويض غياب الحارس نيك بوب حامي عرين الفريق المصاب.