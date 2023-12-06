نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. موعد نهاية الدوري المصري وكولر يفاجئ لاعبي الأهلي وتأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 6-12-2023 في السطور التالية.

موعد نهاية الدوري المصري

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إن موعد نهاية الدوري الممتاز سوف يكون حسب ما هو محدد من قبل وتلك المؤجلات لن تؤثر على الموعد المحدد.

وقال عامر في تصريحات خلال برنامج كورة في ال90 والذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر راديو 9090: الدوري الممتاز سوف ينتهي يوم 30 يونيو، وأن كل ما يحدث لن يؤثر على هذا الموعد بأي شكل، وهدفنا هو تنظيم مواعيد بداية المسابقات.

وتابع: نهاية الموسم في الموعد المحدد سيجعل الموسم المقبل أكثر تنظيما، وموعد بداية الدوريات كل موسم محتاج إن ننهي الموسم الحالي في نهاية يونيو لبدء تنظيم المسابقات بشكل أكبر.

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اصطحاب جميع لاعبي الفريق الأحمر الجاهزين إلى السعودية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وعلم "دوت الخليج الرياضي" بأن كولر قرر حسم قائمة فريقه التي ستشارك في كأس العالم للأندية قبل 48 ساعة من انطلاق البطولة خوفًا من إصابة أي لاعب.

وجاء قرار المدرب السويسري بسبب تلاحم المباريات للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة خاصة وأن الفريق لن يعود للقاهرة بعد كأس العالم للأندية بسبب ارتباطه بمباريات آخرةى بعد البطولة.

تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميا من رابطة الأندية يفيد بتأجيل مباراة الفريق الكروي الأول أمام الاتحاد السكندري التي كان مقررا لها غدًا الخميس، في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، لأجل غير مسمى.

يأتي قرار تأجيل لقاء الاتحاد السكندري بناء على طلب نادي الزمالك، بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يفيد بتعديل موعد مباراة الأبيض أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت الموافق التاسع من ديسمبر، في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلًا من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري.

الكاف يعلن تعديل موعد مباراة الزمالك وساجردا الأنجولي بكأس الكونفدرالية الإفريقية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تعديل موعد مباراه الزمالك وساجردا الأنجولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية لتقام يوم السبت 9 ديسمبر بدلا من يوم الأحد 10 ديسمبر.

ويأتي ذلك بسبب حقوق التسويق والبث التلفزيوني للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

يحتل نادي الزمالك المركز الأول برصيد 6 نقاط من مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الثانية من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.