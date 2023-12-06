نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وتوقيت مباراة الاتحاد ضد ضمك في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد مباراة فريق الاتحاد ضد ضمك المقبلة، في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، والقنوات الناقلة وملعب المباراة.

موعد مباراة الاتحاد ضد ضمك في دوري روشن

يستعد فريق اتحاد جدة السعودي لمواجهة نظيره ضمك، غدا الخميس 7 ديسمبر، في منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستلعب مباراة فريق الاتحاد ضد ضمك، غدا في منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد ضمك في دوري روشن

وستذاع مباراة فريق اتحاد جدة ضد ضمك، غدا في منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، على قناة SSC Sports 1 HD

ترتيب الفريقين في دوري روشن قبل مباراة الغد

ويحتل فريق الاتحاد حاليا المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.