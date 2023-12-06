أحمد سليمان يؤازر لاعبي الزمالك قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة -

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة، على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



يأتي ذلك من أجل دعم ومساندة الفريق قبل المواجهة المقبلة أمام ساجرادا الأنجولي، واطمأن أحمد سليمان من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق على كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بالاستعداد للقاء بطل أنجولا.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

1-الزمالك 6 نقاط.

2- ساجرادا الأنجولي 3 نقاط

3- أبو سليم الليبي 3 نقاط.

4- سوار الغيني 0 نقاط.