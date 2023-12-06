مواعيد مباريات الجولة ال16 من دوي روشن السعودي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -



يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، مواعيد مباريات الجولة ال16 من دوري روشن السعودي، والقنوات الناقلة، وترتيب الفرق.



مباراة اتحاد جدة ضد ضمك في دوري روشن السعودي



يواجه غدًا الخميس فريق اتحاد جدة السعودي نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة ال16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.



موعد مباراة اتحاد جدة ضد ضمك



وتقام المواجهة بين فريق اتحاد جدة ضد ضمك في الدوري السعودي، في تمام الساعة الخامسة مساء، بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن اللقاء ملعب مدينة الأمير بن عبد العزيز الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة اتحاد جدة ضد ضمك

وتبث مباراة فريق اتحاد جدة ضد ضمك، في منافسات الدوري السعودي للمحترفين، عبر قناة SSC Sports 1 HD.

ترتيب اتحاد جدة وضمك في دوري روشن

ويدخل فريق اتحاد جدة المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، بينما يحتل ضمك المركز الثامن برصيد 21 نقطة.



ومن ضمن منافسات الجولة ال16من دوري روشن السعودي للمحترفين، مباراة فريق الحزم ضد الفتح.



موعد مباراة الحزم ضد الفتح في دوري روشن السعودي

يواجه غدًا الخميس الموافق 7 ديسمبر فريق الفتح ضد نظيره الحزم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويحتضن اللقاء ملعب نادي الحزم في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.



القنوات الناقلة لمباراة الحزم ضد الفتح



وتبث المباراة التي تجمع بين الفتح ضد الحزم على قناة SSC Extra HD1.

ترتيب الحزم والفتح في دوري روشن السعودي

يدخل فريق الحزم المواجهة وهو في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 8 نقاط، جمعهما من 15 مباراة، فاز في مباراة واحدة، وتعادل مواجهات، وخسر في 9 مباراة.



أما الفتح فيحتل المركز السادس برصيد 24 نقطة من خوض 15 مباراة، فاز في 7مباريات وتعادل في 3 وخسر في5 مباريات.

موعد مباراة الشباب ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي ضمن مواجهات الجولة ال16.



يواجه غدًا الخميس فريق الشباب نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



ويستقبل ستاد نادي الشباب، المواجهة التي تجمع بين فريق الشباب ضد الاتفاق التي تقام غدًا في تمام الساعة الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق ضد الشباب في دوري روشن

وتبث مباراة فريق الشباب ضد نظيره الاتفاق، في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على قناة SSC Sports 2 HD.

ترتيب فريق الشباب والاتفاق في الدوري السعودي



ويدخل فريق الاتفاق المواجهة وهو في المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق الشباب في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.