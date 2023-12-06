مدرسة روي للتعليم الأساسي تنظم يوما رياضيا ضمن برنامج «شوية رياضة»

نظمت مدرسة روي للتعليم الاساسي (10-12) يوما رياضيا بالتعاون مع طلبة من جامعة السلطان قابوس ونادي اهلي سداب في برنامج (شوية رياضة).

قدم خلالها المشاركون في البرنامج عددا من الأنشطة الرياضية المنوعة والتي لاقت الاقبال والاستحسان بين المشاركين وتضمن البرنامج فعاليات وبرامج مختلفة، حيث عملت المدرسة على تهيئة البرنامج شكل جيد من خلال توفير احتياجات المشاركين بهدف تفعيل الجانب الرياضي بين الطلبة، وكذلك المشاركين وحث الجميع على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضة وذلك نظرا للدور الكبير الذي تلعبه الرياضة في الجانب الصحي والفكرة والترفيهي.

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