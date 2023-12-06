خلال الساعات القادمة.. برانكو يعلن قائمة منتخبنا الأول للمعسكر الداخلي

استعدادا للنهائيات

متابعة ـ صالح البارحي:

من المتوقع أن يعلن خلال الساعات القليلة القادمة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش عن قائمة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم التي سيتم استدعاؤها للمعسكر الداخلي الذي سيبدأ السبت القادم في طريق استعدادات الأحمر الكبير للمشاركة في نهائيات أمم آسيا التي ستقام في الدوحة خلال الفترة 12 يناير حتى 10 فبراير 2024م.

حيث يتواجد منتخبنا ضمن المجموعة السادسة التي تضم بجانبه كلا من السعودية وتايلند وقيرغيزستان، وسيبدأ مشواره أمام السعودية على ساحة ستاد خليفه بتاريخ 16 يناير، فيما يلعب مباراته الثانية أمام تايلند بتاريخ 21 يناير على ساحة ستاد ناصر عبدالله بن خليفة، ويختتم مشواره بالدور الأول بمباراته أمام قيرغيزستان بتاريخ 25 يناير على ذات الاستاد بالعاصمة الدوحة . برانكو تابع العديد من المباريات سواء في مسابقتي الدوري أو الكأس بعد العودة من قيرغيزستان، وبالتالي فإن بروز عدد من الاسماء الواعدة مثل خالد الغطريفي (عبري) ووليد المسلمي (النصر) وحسين الشحري وعبدالله المشرفي وسلطان بدر (ظفار) كان واضحا للعيان، ومن الممكن أن نجد أحد هذه الاسماء أو ربما أكثر ضمن القائمة المستدعاة في المعسكر الحالي، وليس من الضروري الاعتماد عليهم بشكل أساسي بقدر ما هو فرصة لتواجدهم ضمن المعسكر الداخلي على أقل تقدير مثلما كان يحدث مع الراحل فيربيك في فترات سابقة خاصة وأن الاحمر يمر بأزمة بعد تعرض عدد من لاعبيه المؤثرين لإصابات أبعدتهم عن القائمة في الفترة الحالية من ضمنهم أمجد الحارثي (السيب) وخالد الهاجري (ظفار) وربما يلحق بهم المنذر العلوي (النهضة) وقبلهم محمد المسلمي الذي أعلن إعتزاله الدولي رسميا .

بعثة منتخبنا ستتجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 17 ديسمبر لإقامة معسكر تدريبي هناك، يخوض خلاله منتخبنا مباراتين وديتين دوليتين مع منتخب الصين يوم 29 ديسمبر ومع منتخب الامارات في 6 يناير، على أن تخضع الكتيبة الحمراء إلى تدريب استشفائي كامل مساء 7 يناير، على أن تغادر البعثة متجهة إلى الدوحة بتاريخ 8 يناير إن شاء الله تعالى من أجل تكملة المرحلة الاخيرة من الاستعدادات النهائية للمشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا في قطر.