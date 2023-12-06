نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 ألف مشجع في مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى النادي الأهلي موافقة الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع لمباراة الفريق الأول لكرة القدم المقبلة أمام ضيفه شباب بلوزداد الجزائري. ويلتقي النادي الأهلي ضيفه شباب بلوزداد الجزائري بعد غدٍ الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وحصل النادي الأهلي خلال الساعات الماضية على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع لمباراته أمام بلوزداد الجزائري. الجدير بالذكر أن النادي الأهلي يحتل صدارة مجموعته في دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط بالفوز أمام ميدياما الغاني والتعادل أمام يانج أفريكانز التنزاني.