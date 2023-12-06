نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات الجولة الـ16.. من يتصدر؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا الخميس الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بمواجهة اتحاد جدة ضد ضمك وفي ذات التوقيت يواجه الحزم نظيره الفتح، وتختتم المباريات بمواجهة الشباب ضد الاتفاق.



مباراة اتحاد جدة ضد ضمك في دوري روشن السعودي



يواجه غدًا الخميس فريق اتحاد جدة السعودي نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة ال16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.



موعد مباراة اتحاد جدة ضد ضمك



وتقام المواجهة بين فريق اتحاد جدة ضد ضمك في الدوري السعودي، في تمام الساعة الخامسة مساء، بتوقيت القاهرة والسادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويحتضن اللقاء ملعب مدينة الأمير بن عبد العزيز الرياضية.



ومن ضمن منافسات الجولة ال16من دوري روشن السعودي للمحترفين، مباراة فريق الحزم ضد الفتح.

موعد مباراة الحزم ضد الفتح في دوري روشن السعودي

يواجه غدًا الخميس الموافق 7 ديسمبر فريق الفتح ضد نظيره الحزم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ويحتضن اللقاء ملعب نادي الحزم في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.



موعد مباراة الشباب ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي ضمن مواجهات الجولة ال16.



يواجه غدًا الخميس فريق الشباب نظيره الاتفاق، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



ويستقبل ستاد نادي الشباب، المواجهة التي تجمع بين فريق الشباب ضد الاتفاق التي تقام غدًا في تمام الساعة الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وجاء ترتيب الدوري السعودي قبل انطلاق الجولة السادسة عشر والهلال "يتصدر" كالتالي:



1- الهلال (41 نقطة)

2- النصر (34 نقطة)

3- الأهلي (30 نقطة)

4- الاتحاد (28 نقطة)

5- التعاون (28 نقطة)

6- الفتح (24 نقطة)

7- الاتفاق (23 نقطة)

8- ضمك (21 نقطة)

9- الفيحاء (19 نقطة)

10- الوحدة (19 نقطة)

11- الطائي (17 نقطة)

12- الشباب (16 نقطة)

13- الرياض (16 نقطة)

14- الخليج (13 نقطة)

15- الأخدود (13 نقطة)

16- أبها (13 نقطة)

17- الرائد (12 نقطة)

18- الحزم في المركز الأخير برصيد (8 نقاط).