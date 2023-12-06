نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة السعيد.. بيراميدز يخوض ثالث تدريباته في بريتوريا قبل مواجهة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خاض فريق نادي بيراميدز، ثالث تدريباته اليوم في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

شهد المران مشاركة قائد الفريق عبد الله السعيد بعد تعافيه من نزلة البرد الحادة التي تعرض لها وتسببت في غيابه عن لقاء نواذيبو في الجولة الثانية، وانتظم صباح اليوم في معسكر الفريق بمدينة بريتوريا استعدادا لخوض اللقاء.

وجاء المران الذي أقيم على ملعب جامعة توكس في بريتوريا، قويا واستغرق أكثر من ساعة ونصف بمشاركة جميع اللاعبين، واشتمل على وحدات بدنية وأخرى خططية بجانب تقسيمة بطول الملعب لتجربة التشكيل وخطة اللعب.