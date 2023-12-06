نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طنطا يخوض تدريباته غدا استعدادا لمواجهة المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يخوض غدًا الخميس الفريق الأول بنادي طنطا تدريباته اليومية، عقب الراحة السلبيه التي حصل عليها اللاعبون والتي استغرقت يومان، عقب الهزيمة التي تلقاها من حرس الحدود في اللقاء الأخير الذي جمع بينهما.



ويعود الفريق ويستأنف المران غدًا وذلك استعدادا للقاء غزل المحله، في المواجهة المقرر إقامتها يوم 15 من الشهر الجاري، والتي تقام على ملعب طنطا.



ومن جانبه طالب الجهاز الفني بقياده عمرو أنور اللاعبون ضرورة نسيان المباراة الماضيه والعمل على تصحيح الأخطاء وخاصه إهدار الفرص من أجل تحقيق الفوز.



وعلى جانب الأخر حددت لجنه المسابقات التابعه لاتحاد الكره يوم السبت الموافق 23 من الشهر الجاري موعدا للقاء طنطا أمام النصر في الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر وتم تحديد ملعب طنطا لأستضافه اللقاء الذي سوف يقام في تمام الساعة الثانيه ظهرا.