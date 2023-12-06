نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك| عودة أوباما وعبدالشافي.. وتدريبات تأهيلية للاعبين قبل مواجهة ساجرادا في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مهمة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق ساجرادا الأنجولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



و تحدث معتمد جمال مع اللاعبين عن الأحداث الأخيرة الخاصة بمواعيد المباريات للفريق وتأجيل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري وتقديم موعد مباراة ساجرادا، و طالبهم بعدم الانشغال بهذه الأمور والتركيز فقط في التدريبات بجدية.



وأكد القائم بأعمال المدير الفني في حديثه مع اللاعبين على ضرورة الاستعداد بجدية لمواجهة السبت أمام ساجرادا الأنجولي، من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة مسيرة الانتصارات في الكونفدرالية والوصول للنقطة التاسعة.



وشدد معتمد جمال خلال حديثه على ثقته في إمكانيات وخبرات لاعبي الزمالك في التعامل مع أي مباراة، وفي نهاية الجلسة شرح بعض الأمور الفنية التي سيتم التدريب عليها في مران اليوم استعداداً للمباراة المرتقبة أمام بطل أنجولا.



- برنامج تأهيلي خاص للاعبين



وضع الجهاز الفني للزمالك، برنامجاً تأهيلياً خاصاً للاعبين خلال مران اليوم، وتم التركيز خلال هذه الفقرة على رفع المعدل البدني للاعبين وفقاً للبرنامج الموضوع والذي يتم تنفيذه تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.



وأدى لاعبو الفريق عدة تدريبات تأهيلية باستخدام الأدوات المخصصة لذلك بجانب خوض فقرة تدريبات بدنية بالكرة.



-أوباما ينتظم في التدريبات الجماعية



شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي، مشاركة يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الأبيض، استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



جاء ذلك عقب تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة سوار الغيني الأخيرة، وكانت عبارة عن كدمة في العضلة الأمامية، وخضع بسببها لبرنامج تأهيلي وعلاجي في مران الأمس.



وشارك "أوباما" في الفقرة التأهيلية بجانب الحصة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي بعد الاطمئنان على جاهزيته من قبل الجهاز الطبي للفريق .



-عبدالشافي يشارك في التدريبات الجماعية



شارك محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له على هامش الأمس لعلاج الإرهاق العضلي.



وشارك محمد عبد الشافي في جميع فقرات المران اليوم سواء البدنية والتأهيلية بجانب الخططية و التقسيمة الفنية.



-أحمد سليمان يؤازر لاعبي الزمالك



ومن جانبه حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك و المشرف على الكرة، على التواجد في مران الفريق الأول لكرة القدم الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على ملعب النادي استعداداً لمواجهة ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



يأتي ذلك من أجل دعم ومساندة الفريق قبل المواجهة المقبلة أمام ساجرادا الأنجولي، واطمأن أحمد سليمان من عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق على كافة التفاصيل والترتيبات الخاصة بالاستعداد للقاء بطل أنجولا.



-موعد مباراة الزمالك ضد ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية الإفريقية



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.