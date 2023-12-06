نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الأهلي.. حجازي وبنزيما على رأس قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للاندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المدير الفني لنادي اتحاد جدة قائمة فريقه استعدادًا لانطلاق كأس العالم للأندية في السعودية أمام أوكلاند سيتي.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: حراسة المرمى: مارسيلو جروهي، عبدالله المعيوف، أسامة المرمش

خط الدفاع: أحمد حجازي، عمر هوساوي، لويز فيليبي، سلطان الفرحان، زكريا هوساوي، مھند الشنقیطي، حسن كادش، أحمد بامسعود، مد الله العليان



خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، مروان الشافعي، عبدالرحمن العبود، صالح العامري، إیجور كورونادو

خط الهجوم: جوتا، كريم بنزيما، رومارينيو، عبدالرازق حمدالله

موعد مباراه اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لمواجهة أوكلاند سيتي ضمن مباريات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها الأسبوع القادم على ملعب الجوهرة المشعة.