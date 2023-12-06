نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدًا الخميس الجولة السادسة عشر، من ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويواجه غدًا الخميس فريق الشباب نظيره فريق الاتفاق، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستقبل ستاد نادي الشباب، المواجهة التي تجمع بين فريق الشباب ضد الاتفاق التي تقام غدًا في تمام الساعة الثامنة مساء، بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق ضد الشباب في دوري روشن

وتبث مباراة فريق الشباب ضد نظيره الاتفاق، في منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، على قناة SSC Sports 2 HD.

ترتيب فريق الشباب والاتفاق في الدوري السعودي



ويدخل فريق الاتفاق المواجهة وهو في المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 23 نقطة، بينما يحتل فريق الشباب في المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة.