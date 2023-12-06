نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قائمة مانشستر سيتي الرسمية المشاركة في مونديال الأندية 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قائمة فريقه المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية في اليوم الموافق 12 من شهر ديسمبر الجاري، حتى يوم 22 من الشهر ذاته.

ويستهل مانشستر سيتي أولى مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية، يوم 19 ديسمبر الجاري، من الدور نصف النهائي، ويلتقي بالفائز من مباراة ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني.

وجاءت قائمة مانشستر سيتي على النحو التالي:



حراسة المرمى: ستيفن أورتيجا - إيدرسون مورايش - سكوت كارسون.

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياز - جون ستونز - ناثان أكي - سيرخيو جوميز - يوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - ريكو لويس.

خط الوسط: كالفين فيليبس - ماتيو كوفاشيتش - رودري - كيفين دي بروين - بيرناردو سيلفا - ماتيوش نونيز - فيل فودين.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو - خوليان ألفاريز - أوسكار بوب.