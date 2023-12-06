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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي الفوز على فريق سموحة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم في ذهاب نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

سلة الأهلي يهزم سموحة في ذهاب نهائي دوري المرتبط

وأقيم اللقاء على صالة الدكتور حسن مصطفى، وشهد أداءً قويًّا من جانب رجال سلة الأهلي من خلال السيطرة على مجريات اللعب، لينتهي اللقاء بفوز الفريق بنتيجة ٨٣-٥٤.

وكان فريق مرتبط ١٨ سنة بالأهلي قد حقق الفوز على سموحة بنتيجة ٧٨-٧٤ في ذهاب نهائي المسابقة.