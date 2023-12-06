نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي في كأس العالم للأندية 2023.. الدبابة أليو ديانج "قطعة الشطرنج المفقودة" التي أبهرت الجميع ثم أختفت (بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتعجب جماهير النادي الأهلي في الفترة الأخيرة من تراجع مستوى الدبابة المالية أليو ديانج لاعب وسط الفريق في الموسم الحالي خاصة بعد تقديمه أوراق اعتماده منذ إنضمامه لصفوف المارد الأحمر عام 2019.

وتألق ديانج بشكل لافت مع النادي الأهلي منذ انضمامه للقلعة الحمراء في يوم 5 يوليو لعام 2019 وحتى بداية الموسم الجاري.

ويُعد ديانج أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري المصري منذ انضمامه لصفوف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، في السنوات الأخيرة.

ويستعرض "دوت الخليج الرياضي" في السطور التالية، تقريرًا عن نشأة ومشوار الدبابة المالية أليو ديانج:

نشأة أليو ديانج

ولد أليو ديانج لاعب خط وسط النادي الأهلي ومنتخب مالي، في مدينة باموكو المالية في يوم السادس عشر من أكتوبر لعام 1997، بدأ المالي مشواره رفقة فريق دجوليبا المالي، خاض رفقة فريق نشأته 20 مباراة فقط مع الفريق الأول، وكانوا كافيين للغاية لتعاقد مولودية الجزائر مع الدبابة المالية خلال موسم 2018.

كان الأهلي قد أعلن تعاقده مع اليو ديانج قادمًا من مولودية الجزائر لمدة خمسة مواسم، مقابل مليون و100 ألف يورو، ويكاد يكون أليو ديانج هو قطعة الشطرنج المفقودة التي كان يبحث عنها الأهلي في السنوات الأخيرة، منذ رحيل محمد شوقي ومن بعده حسام غالي وحسام عاشور، الذين كان يتسم أداؤهم بالفدائية، قبل أن يجد ضالته في الدبابة المالية أليو ديانج، لينهي أزمة الدفندر بصفوف الفريق الأحمر التي ضلها الفريق في مواسم ما قبل ديانج وما بعد غالي وعاشور.

مميزات الدبابة المالية جعلت آمال الجماهير الأهلاوية ترتفع



ويُعرف عن ديانج أنه لاعب وسط شامل ومميز في مركزه بالإضافة إلى الفدائية التي يتمتع بها حيث أنه يجيد الإستلام تحت ضغط، ويجيد التلاعب بالكرة بشكل مميز، بالإضافة إلى اكتساب الكرة أثناء ضغط الخصم على فريقه بشكل جيد، كما أنه معروف بالمجهود الكبير له في الملعب، ويجيد التحرك بالكرة وإيجاد المساحات المناسبة لإستغلال فريقه للفرص، بجانب تألقه في أخراج الكرة من قدمه بشكل سليم.

لذلك كان يتوقع جمهور الأهلي دا دائمًا من اللاعب أنه في الميعاد وعلى قدر الحدث مهما كانت الظروف المحيطة بالفريق، ومن هنا بدأت صدمة الجماهير في تراجع مستوى المالي مع بداية الموسم الحالي لنجم وسط القلعة الحمراء.

بعد أن كان حديث الجمهور.. جماهير الأهلي غاضبة من أداء ديانج في الفترة الأخيرة

ولكن مع بداية الموسم الحالي تحولت تلك المميزات التى يمتلكها اللاعب إلى ضعف في أدائه مع الفريق، مما أثار غضب الجماهير من مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة، حيث كثرت التساؤلات على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تراجع مستوى اللاعب في الموسم الجاري.

ولعب ديانج 207 مباراة بقميص الأهلي في كل البطولات بواقع 14450 دقيقة لعب، وسجل سبعة أهداف وصنع 11 هدفًا، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتين لدوري الأبطال الأفريقى ولقبين للسوبر الأفريقى ولقبين للسوبر المحلى ولقبين للدوري ولقبين لكأس مصر بجانب برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

بينما خاض طوال مسيرته كلاعب 252 مباراة في تاريخه سجل فيهم 8 أهداف وصنع 12 هدف، بواقع 18425 ألف دقيقة خلال مسيرته الاحترافية كلاعب لكرة القدم، رفقة كلا من " الأهلي ومولودية الجزائر ونادي دجوليبا.

وكان نادي دوجوليبا أول نادٍ يلعب له أليو ديانج قبل الأنتقال إلى نادي مولدية الجزائري 15 يناير 2018، ثم انتقل للعب في فريق النادي الأهلي المصري، لمدة 5 مواسم بمقابل 1.1 مليون دولار.

ويعد المالي أليو ديانج المولود في السادس عشر من أكتوبر لعام 1997، بالعاصمة المالية وصاحب الـ 26، أحد أفضل وأغلى لاعبي النادي النادي الأهلي في الفترة الأخيرة ولايزال محافظًا على مكانته الفنية في إفريقيا، ومازال تنهال عليه العروض في الفترة الأخيرة رغم تراجع مستواه.

ويعد ديانج هو أغلى لاعب كقيمة داخل قائمة النادي الأهلي بقيمة تصل إلى 4،5 مليون يورو ويليه محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر بقيمة 3 مليون يورو، بينما يليهم محمد الشناوي في المركز الثالث بقيمة تصل إلى 2،5 مليون يورو.

الدبابة المالية على حافة الهاوية

حال استمرار ديانج في تراجع مستواه ربما يتم بيعه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة لصاحب أعلى قيمة مالية، حيث أن المدير الفني السويسري مارسيل كولر لم يعد يعتمد على اللاعب في الموسم الجاري، حيث شارك اللاعب في خمس مباريات فقط مع الفريق منذ بداية الدوري العام هذا الموسم بواقع 319 دقيقة فقط، وخاض في الموسم ككل 13 مباراة فقط رفقة النادي الأهلي، بواقع 990 دقيقة.

ويمتلك النادي الأهلي عدد من اللاعبين في مركز خط الوسط الذين يظهرون بشكل ملفت للأنظار خلال الفترة الأخيرة، على رأسهم إمام عاشور نجم الفريق المنضم حديثًا من صفوف ميتلاند سبور الدينماركي.

لذلك من المتوقع أنه في حالة استمرار تدهور مستواه المالي في الفترة القادمة، سنجد رحيله عن القلعة الحمراء بشكل حتمي في المرحلة المقبلة.

جمهور الأهلي ينتظر عودة الروح للجسد في كأس العالم للأندية 2023

وينتظر جمهور ومتابعي وعشاق النادي الأهلي المصري في كل مكان عودة الروح للجسد في كأس العالم للأندية، لا سيما أنها تعد البطولة الأهم في العالم، الخاصة بالأندية الرياضية، وتعد هي المحفل الرياضي الكبير لحصد ميدالية هي الأغلى في قلوب الجماهير.

لذلك ينتظر عشاق القلعة الحمراء، إعادة الروح للجسد والظهور بشكل يليق بجمهور الأهلي العريق في كل مكان، وظهور مشرف للكرة المصرية والعربية بشكل عام، مع ضرورة الحصول على ميدالية خلال تلك البطولة لمصالحة الجماهير المصرية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الأداء المخيب للآمال في الفترة الأخيرة للمارد الأحمر.