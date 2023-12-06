نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق تشيلسي، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023 على إستاد أولد ترافورد معقل مانشستر يونايتد وذلك تمام الساعة العاشرة والربع مساء بتوقيت مصر والحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر والربع صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة

تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة تشيلسي

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: لاندلوف، أمرابط، هاري ماجواير، دالوت.

خط الوسط: مكتوميناي، لوك شاو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني مارسيال، أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة تشيلسي مع مانشستر يونايتد عبر قناة beIN Sports 1HD.