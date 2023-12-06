نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان قائمة كأس العالم للأندية.. معلول يضحك وعبد المنعم يفكر وعاشور "مركز" وموديست يترقب (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن النادي الأهلي، قائمته المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، بداية من 12 ديسمبر حتى 22 من الشهر الجاري.

وظهرت ملامح إعلان القائمة على وجوه اللاعبين أثناء تدريبات اليوم، والتي تراوحت بين تركيز وترقب للقادم.

امال معقودة على لاعبي الأهلي

يمر الأهلي بفترة تراجع، جعلت الأنظار توجه لبعض اللاعبين حول مستواهم الفترة الحالية.

معلول ظل صاحب الابتسامة الأبرز والتي عادت أخيرا، بعد فترة من الحزن منذ ضياع ركلة جزاء أمام صن داونر الجنوب افريقي، في بطولة الدوري الافريقي.

أما عبد المنعم فظهر في حالة تفكير، خصوصا عقب الاصابة في مران الاهلي منذ ايام، إلا أنه عاد للمشاركة في المران الجماعي.

إمام عاشور ظهر في حالة تركيز شديدة، وسط امال معقودة عليه في البطولة.

أما موديست صاحب الصفقة الجدلية والحظ العثر في التوقيت ذاته، فمازال يترقب اللحظة التي يعقد فيها جسور الثقة مع الجماهير بعد مردود لم يكن الافضل.