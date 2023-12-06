نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام المتوقع أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الأسترالي بوستيكوجلو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، على تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

موعد مباراة توتنهام ضد وست هام

تقام مباراة الفريقين مساء، غدًا، الخميس، على ملعب ستاد توتنهام هوتسبر، ضمن منافسات الجولة الـ15، وينطلق اللقاء في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل توتنهام المتوقع أمام وست هام

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو

خط الدفاع: بيدرو بورو، إيمرسون رويال، بن ديفيز، ديستني أودوجي

خط الوسط: ديجان كولوسيفسكي، يفيس بيسوما، جيوفاني لو سيلسو

خط الهجوم: برينان جونسون، هيونج مين سون، بريان جيل.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد وست هام يونايتد في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.