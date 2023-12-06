نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البداية مع مبابي.. فلورنتينو بيريز يعمل على تكوين جلاكتيكوس ريال مدريد الجديد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يسعي فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، إلى تدعيم صفوف الفريق الملكي، بصفقات من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

تكوين جلاكتيكوس جديد

يأمل رئيس ريال مدريد في تكوين جلاكتيكوس جديد، كما حدث في الفترة ما بين أعوام 2000 لـ 2006، وتعاقد الفريق الملكي مع عدة لاعبين من الطراز الرفيع، أمثال لويس فيجو وزيدان ورونالدو وبيكهام ومايكل أوين.

ويعمل بيريز على التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024، بالإضافة إلى التفكير بشكل جدي في الحصول على خدمات النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك إن سنحت الفرصة لذلك.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني؟

يستعد ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس السبت المقبل، الموافق 9 ديسمبر 2023، في الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة السادسة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة والربع مساءًا بتوقيت الإمارات.