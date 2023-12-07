سانشيز يحقق إحصائية مميزة له مع تشيلسي في مباراة مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق النجم الدولي روبرت سانشيز حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، إحصائية مميزة له، في مباراة مانشستر يونايتد، التي تقام في الوقت الحالي ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

سانشيز يحقق إحصائية مميزة جديدة مع تشيلسي

ونجح روبرت سانشيز حارس مرمى فريق تشيلسي، في التصدى لركلة جزاء، خلال أحداث الشوط الأول، والتي نفذها اللاعب البرتغالي برونو فرنانديز نجم فريق مانشستر يونايتد.

وكشفت شبكة " أوبتا " للإحصائيات، أن روبرت سانشيز هو أول حارس، لفريق تشيلسي يتصدى لركلة جزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ مايو عام 2021 الماضي.

حيث يعد الحارس السنغالي الدولي إدوارد ميندي نجم فريق تشيلسي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي، هو آخر حارس تمكن من تصدى ركلة جزاء أمام مانشستر سيتي.

والجدير بالذكر أن فريق تشيلسي قد نجح في فرض التعادل الإيجابي على نظيره مانشستر يونايتد؛ حتى الآن بهدف لكل منهما، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.