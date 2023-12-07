فيرنانديز يبصم على رقم سلبي جديد مع مانشستر يونايتد أمام تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة -

سجل النجم الدولي برونو فيرنانديز لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، رقم سلبي له، في مباراة تشيلسي المقامة في الوقت الحالي؛ ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

حيث فشل برونو فيرنانديز، في تسجيل هدف لفريقه مانشستر يونايتد، من ركلة جزاء التي حصل عليها في أحداث الشوط الأول، وتصدى لها ببراعة الحارس سانشيز.

رقم سلبي لفيرنانديز مع مانشستر يونايتد أمام تشيلسي

وفشل برونو فرنانديز بمباراة اليوم، في تسجيل ركلة الجزاء الرابعة الضائعة له خلال 20 مباراة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

والجدير بالذكر أن فريق مانشستر يونايتد نجح في التقدم على نظيره تشيلسي حتى الآن بهدفين مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

