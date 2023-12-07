نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكتوماني يقود مانشستر يونايتد لفوز صعب على تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق تشيلسي، بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي، بضغط كبير من جانب لاعبي اليونايتد، مع تحفظ دفاعي من البلوز

وفي الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول من المباراة، نجح اللاعب مكتوماني، من تسجيل الهدف الأول لفريقه مانشستر يونايتد، بعد تسديدة قوية سكنت شباك سانشيز.

وأهدر برونو فيرنانديز نجم خط وسط فريق مانشستر يونايتد، ركلة جزاء في الدقيقة 20 من الشوط الأول، حيث تصدى لها سانشيز حارس مرمى فريق تشيلسي.

ثم أدرك بالمر نجم فريق تشيلسي، هدف التعادل لفريقه أمام مانشستر يونايتد في الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ومع أحداث الشوط الثاني، باتت المباراة سجالا بين لاعبي فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد.

ثم أضاف مكتوماني الهدف الثاني لصالح فريقه مانشستر يونايتد، عند الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق مانشستر يونايتد، إلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 27 نقطة، بينما توقف رصيد فريق تشيلسي عند المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.