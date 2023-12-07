نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق تشيلسي، بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد تشيلسي

وفي الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول من المباراة، نجح اللاعب مكتوماني، من تسجيل الهدف الأول لفريقه مانشستر يونايتد، بعد تسديدة قوية سكنت شباك سانشيز.

ثم أدرك بالمر نجم فريق تشيلسي، هدف التعادل لفريقه أمام مانشستر يونايتد في الدقيقة 45 من أحداث الشوط الأول.

ثم أضاف مكتوماني الهدف الثاني لصالح فريقه مانشستر يونايتد، عند الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق مانشستر يونايتد، إلى المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 27 نقطة، بينما توقف رصيد فريق تشيلسي عند المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 19 نقطة.

