نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يسقط أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، هزيمة مفاجئة على يد نظيره فريق أستون فيلا، بهدفين نظيف، على ملعب فيلا بارك وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث المباراة

وشهدت الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، سجال كيير بين الفريقين لتسجيل هدف أول.

وحاول لاعبو فريق مانشستر سيتي؛ تسجيل هدف في أحداث الشوط الأول قبل انتهاءه؛ ولكن دون جدوى.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد استون فيلا؛ بالتعادل السلبي بينهما.

وفي الدقيقة 74 من أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب بايلي نجم فريق أستون فيلا من تسجيل الهدف الأول لفريقه في شباك حارس مرمى مانشستر سيتي.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق أستون فيلا إلى المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 32 نقطة، بينما توقف رصيد فريق مانشستر سيتي عند المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة

