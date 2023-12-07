نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم الأربعاء 6-12-2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل، أحداث مباريات اليوم الأربعاء الموافق 6 من شهر ديسمبر الجاري؛ ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي.

وتمكن فريق مانشستر يونايتد؛ من تحقيق الفوز على نظيره فريق تشيلسي بهدفين مقابل هدف وحيد، بينما حقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على نظيره شيفيلد يونايتد بهدفين دون رد.

وعلى الجانب الآخر؛ تلقى فريق مانشستر سيتي الهزيمة على يد نظيره فريق أستون فيلا بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل.

ويواصل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى الآن برصيد 36 نقطة، بينما يحتل فريق ليفربول المركز الثاني برصيد 34 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء مباريات اليوم

آرسنال 36 نقطة

2- ليفربول 34 نقطة

3- أستون فيلا 32 نقطة

4- مانشستر سيتي 30 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 27 نقطة

6- مانشستر يونايتد 27 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة

8- برايتون 25 نقطة

9- وست هام يونايتد 21 نقطة

10- تشيلسي 19 نقطة

11- برينتفورد 19 نقطة

12- فولهام 18 نقطة

13- وولفرهامبتون 18 نقطة

14- كريستال بالاس 16 نقطة

15- بورنموث 16 نقطة

16- نوتنجهام فورست 13 نقطة

17- لوتون تاون 9 نقاط

18- إيفرتون 7 نقاط

19- بيرنلي 7 نقاط

20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط