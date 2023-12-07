يونايتد يهزم تشيلسي والسيتي يواصل التعثر

يونايتد يهزم تشيلسي والسيتي يواصل التعثرتغلب مانشستر يونايتد على ضيفه تشلسي 2-1، يوم الأربعاء، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبرغم إضاعة قائده البرتغالي برونو فيرنانديز ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، إلا أن "الشياطين الحمر" تقدموا بالنتيجة عبر الاسكتلندي سكوت ماكتومناي عند الدقيقة 19، قبل أن يعادل الشاب الإنجليزي كول بالمر النتيجة لتشيلسي مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل مانشستر يونايتد الضغط لينجح ماكتومناي بإحراز هدف الفوز عند الدقيقة (69).

وبهذا الفوز صعد اليونايتد إلى المركز السادس برصيد 27 نقطة، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 19 في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، تجرع حامل اللقب مانشستر سيتي هزيمته الثالثة هذا الموسم، بالخسارة أمام مضيفه أستون فيلا بهدف نظيف، أحرزه الجامايكي ليون بايلي في الشوط الثاني.

ويعد هذا التعثر هو الرابع على التوالي للسيتي الذي فشل في الفوز، وتجمد رصيده عند النقطة 30 في المركز الرابع.

فيما صعد أستون فيلا إلى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، محققا واحدة من أفضل انطلاقاته في البريميرليغ.