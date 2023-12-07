نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا السبب.. إحصائية صادمة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الهزيمة على يد نظيره فريق أستون فيلا، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

حيث واصل فريق مانشستر سيتي نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بهزيمة جديدة على يد نظيره فريق أستون فيلا بهدف نظيف في الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي يحقق رقم سلبي في البريميرليج

وبهزيمته اليوم أمام أستون فيلا، فإن فريق مانشستر سيتي لأول مرة منذ عام 2017 الماضي، لم ينجح في تحقيق الفوز خلال 4 مباريات متتالية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي كانت نتائجهم كالتالي:

تشيلسي: 4-4

ليفربول: 1-1.

توتنهام: 3-3.

أستون فيلا: 1-0

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق أستون فيلا إلى المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 32 نقطة، بينما توقف رصيد فريق مانشستر سيتي عند المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة.

