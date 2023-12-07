عاجل.. كاف يُعلن القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في إفريقيا 2023

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا للعام 2023.

كاف يُعلن القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في إفريقيا

ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم الاثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري في مدينة مراكش بالمغرب.

وكشف "كاف" عن القائمة النهائية للأندية المنافسة للفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا وهي:-

الأهلي (مصر) - الوداد (المغرب) - صن داونز (جنوب إفريقيا).

كما كشف القائمة النهائية للمنتخبات المرشحة للفوز بجائزة الأفضل وهي:-

المغرب - السنغال - جامبيا.