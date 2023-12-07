نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشناوي يزين القائمة النهائية لأفضل حارس في إفريقيا 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية لحراس المرمى المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا للعام 2023. ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم الاثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري في مدينة مراكش بالمغرب. وكشف "كاف" عن القائمة النهائية لحراس المرمى المرشحون للفوز بجائزة الأفضل في إفريقيا وهم:-

أونانا (الكاميرون) - محمد الشناوي (مصر) - ياسين بونو (المغرب).