نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف كولر.. كاف يعلن القائمة المختصرة النهائية لـ أفضل مدرب في إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا للعام 2023.
القائمة المختصرة النهائية لـ أفضل مدرب في إفريقيا
ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم الاثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري في مدينة مراكش بالمغرب.
وأعلن "كاف" القائمة النهائية للأندية المنافسة للفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا وهي:-
عبد الحق بن شيحة (الجزائر) - وليد الركراكي (المغرب) - أليو سيسه (السنغال).