نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي ومفاجآت في الأفضل بإفريقيا وفيتوريا يحسم موقفه من أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 7 -12-2023 في السطور التالية:

كولر يرفض رحيل نجم الأهلي

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه توقع تقديم مباراة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض تعديل المواعيد منذ أسبوعين، بدلًا مما حدث والإعلان عن تأجيل لقاء الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندري قبل 24 ساعة من المباراة.

وقال الخضري في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يبذل جهودًا كبيرًا، وكان من المفترض على اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة التحرك مبكرًا في مثل هذه الملفات، والخطأ في هذه الأزمة من هنا وليس من الكاف".

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نجم الأهلي السابق: هذا اللاعب سيرحل عن القلعة الحمراء بنسبة 90%

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن أزمة تأجيل المباريات قبلها بـ24 ساعة سبق وتكررت في أوقات سابقة، عندما كان متواجدًا في نادي مصر المقاصة.

وقال عبدالجليل في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "كنت أتمنى وجود كريستو في قائمة النادي الأهلي بكأس العالم للأندية، فهو لاعب محترف تم ضمه بمقابل مالي كبير، وكولر أصر على ضم موديست للقائمة، وصلاح محسن كان أفضل منه".

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كاف يُعلن القائمة النهائية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا للعام 2023.

ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم الاثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري في مدينة مراكش بالمغرب.

وكشف "كاف" عن القائمة النهائية للأندية المنافسة للفوز بجائزة أفضل نادٍ في إفريقيا وهي:-

الأهلي (مصر) - الوداد (المغرب) - صن داونز (جنوب إفريقيا).

كاف يعلن القائمة المختصرة النهائية لـ أفضل مدرب في إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمدربين المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا للعام 2023.

ويقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم الاثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري في مدينة مراكش بالمغرب.

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عامر حسين: ارفض إقحام فيتوريا في أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة

علق عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على تدخل روي فيتوريا في حل أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة بشأن غرامة محمود عبدالرازق شيكابالا، والتي تسببت في إيقاف القيد للنادي مؤخرًا.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "المفروض الا نقحم مدرب منتخب مصر في هذه الأزمات، وهو يعمل بشكل جيد ويذهب لتدريبات الناشئين والشباب ويخطط لمستقبل الكرة المصرية جيدًا، وما أعلمه أن فينجادا هو من تدخل في هذا الموضوع ويرتبط بعلاقات مع الأندية البرتغالية، ولا أعرف حقيقة تدخل فيتوريا من الأساس في هذه المشكلة، والمدرب فقط يعمل لصالح المنتخب المصري".

أضاف: "فيتوريا يعمل بجدية لصالح منتخب مصر ويركز على كل التفاصيل وسبق وطلب تواجد حجازي والونش في معسكر الإمارات، والآن نحم مقبلين على بطولة أمم إفريقيا، والمدرب لا يقبل التدخلات في عمله وهو من أصحاب الشخصية القوية وهادئ للغاية، وأعضاء مجلس الإدارة لا يتدخلون في عمله بمن فيهم حازم إمام المشرف العام على المنتخب".