نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أتلتيكو مدريد القادمة في الدوري الإسباني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإسبانية لمتابعة مباراة أتلتيكو مدريد وألميريا وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



موعد مباراة أتلتيكو مدريد وألميريا في الدوري الإسباني



من المقرر أن تقام مباراة أتلتيكو مدريد وألميريا يوم الأحد 10 ديسمبر 2023 على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد وذلك ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر والساعة الرابعة عصرا المملكة العربية السعودية والساعة الخامسة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.



خسر أتلتيكو مدريد من برشلونة بهدف نظيف في الجولة الخامسة عشر من الليجا بهدف نظيف بينما تعادل ألميريا مع ريال بيتيس سلبيا دون أهداف في نفس الجولة.



يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 31 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الحالي بينما يحتل ألميريا المركز العشرين برصيد 4 نقاط.



موقف أتلتيكو مدريد وألميريا في جدول الدوري الإسباني



احتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 77 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 23 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 7 مباريات.



في حين احتل ألميريا المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني في الموسم الماضي برصيد 43 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 19 مباراة.