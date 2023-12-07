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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ذا صن: سكوت جائزة يونايتد.. كورييري: إنتر واليوفي يريدان زيلنسكي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس 7-12-2023
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:
بيلد
من يجب أن يأتي.. دورتموند يحضر لشيء مذهل
ذا صن
سكوت هو الجائزة
مان يونايتد 2-1 تشيلسي: ثنائية سكون ماكتوميناي تريح كاهل ارين تن هاج
وتخفف الضغط عليه بعد ان قرر المدرب استبعاد راشفورد
آس
طلب دايفيز..بارباسترو يهدم الميريا.. قضية فيران توريس مفتوحة
كورييري ديلو سبورت
انتر واليوفي يريدان زيلنسكي
الميلان يسأل عن جيراسي
رومانيولي والانتر على مشارف التجديد