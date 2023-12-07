نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح في القائمة النهائية لأفضل لاعب إفريقي 2023 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام 2023.
ويُقيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حفل جوائز الأفضل في إفريقيا يوم الاثنين المقبل الموافق 11 ديسمبر الجاري في مدينة مراكش بالمغرب.
وكشف "كاف" عن القائمة النهائية للفوز بجائزة الأفضل في إفريقيا وهم:-
محمد صلاح (ليفربول) - أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) - فيكتور أوسيمين (نابولي).