نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمرابط يدافع عن تين هاج بعد الفوز على تشيلسي بالدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صاحب وسط فريق مانشستر يونايتد والمنتخب المغربي، سفيان أمرابط، أخذ على عاتقه دعم مدربه إريك تين هاج الذي تعرض لانتقادات حادة مؤخرًا. رغم الضغوط الإعلامية التي واجهها تين هاج بسبب أداء فريق مانشستر يونايتد، إلا أنه نجح في قيادة الفريق للانتصار على تشليسي بنتيجة 2-1.

تصريحات سفيان أمرابط

أمرابط، الذي انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، أعرب عن إعجابه الكبير بتين هاج في تصريحات لشبكة "بي إن سبورتس"، حيث وصفه بأنه "مدرب رائع للغاية". وأشار إلى تعاونهم السابق في فريق أوتريخت، مؤكدًا أن تين هاج أثبت نفسه كمدرب مميز وخبرة.

في الختام، أكد أمرابط دعمه الكامل لتين هاج، معتبرًا إياه واحدًا من أفضل المدربين في العالم، مشيدًا بأدائه في جميع المحافل التي شارك فيها.