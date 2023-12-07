نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يتخذ قرارًا ناريًا للاعبي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

كولر يقرر رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة شباب بلوزداد

ويأتي ذلك من أجل تجهيز جميع اللاعبين استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراه الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها مساء الغد على ستاد برج العرب.