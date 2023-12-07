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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيلو جاياردو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ضمك في المباراة التي ستقام مساء اليوم الخميس على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة الاتحاد وضمك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة ضمك في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي، لويس فيليبي، حسن قادش، عمر هوساوي.

خط الوسط: فيصل الغامدي، نجولو كانتي، إيجور كورونادو.

خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله، مروان الصحفي، صالح العمري.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد ضمك في دوري روشن السعودي

تذاع مباراة الاتحاد ضد ضمك مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق مشاري القرني على القناة الصوتية الأولى وعيسى الحربين على قناة صوتية ثانية.