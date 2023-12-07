نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف طارق حامد.. تشكيل ضمك الرسمي لمواجهة الاتحاد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كوزمين كونترا، المدير الفني لنادي ضمك، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الاتحاد في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية"، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي.

وتبدأ أحداث مباراة ضمك والاتحاد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات، الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ضمك الرسمي لمواجهة الاتحاد في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: محمد محاسنة.

خط الدفاع: فاروق شافعي، عبد القادر بدران، سنوسي هوساوي، ضاري العنزي.

خط الوسط: أنتوليتش، طارق حامد، ستانشيو.

خط الهجوم: كيفين نكودو، أحمد الزين، عبد العزيز الشهراني.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك ضد الاتحاد في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة ضمك ضد الاتحاد مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق مشاري القرني على القناة الصوتية الأولى وعيسى الحربين على قناة صوتية ثانية.

