انت الان تتابع خبر انقلاب الأوراق: محمد صلاح يفجر المفاجأة ويكشف عن ناديه الجديد في الموسم القادم... الصدمة ستكون هائلة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عاد اسم النجم المصري محمد صلاح لصدارة التريند مجدداً بعدما فجرت صحف غربية هوية النادي الذي سيلعب فيه الموسم القادم..

وحسب شبكة "تودو فيشاجيس"، فإن صلاح البالغ من العمر (30) عامًا، يرغب في الرحيل عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وخوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني ضمن صفوف ريال مدريد أو غريمه التقليدي برشلونة.

ويرغب وكيل أعمال النجم المصري في الاستفادة من عجز ريال مدريد عن الظفر بخدمات كيليان مبابي أو إيرلينغ هالاند الصيف المقبل، وإقحام موكله في صفقة جديدة تجعله النجم الجديد المرتقب في صفوف النادي الملكي.

وأبدى ريال مدريد في وقت سابق إعجابه الشديد بصلاح، مما يجعل الصفقة قابلة التحقق، حسب متابعين، في ظل حاجة ليفربول للأموال من أجل إعادة ترميم بصفوفه بعد فشله في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأكدت مصادر صحفية سابقة أن ليفربول سيوافق على بيع صلاح في صفقة تصل قيمتها إلى (50) مليون جنيه إسترليني، خاصة مع تخطي النجم المصري حاجز الثلاثين عامًا.