بسبب عمر كمال والمونديال.. ثنائي جديد ينضم لقائمة الراحلين عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - انضم ثنائي جديد إلى قائمة الراحلين عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني السويسري في حسم ملف الراحلين قبل بداية يناير، لضم صفقات جديدة قادرة على قيادة الأحمر للحفاظ على تواجده على منصات التتويج للموسم الثاني تواليًا.

ثنائي جديد ينضم لقائمة الراحلين عن الأهلي

وكشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن الثنائي أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو انضما لقائمة الراحلين في يناير بسبب استبعادهم من القائمة المشاركة في المونديال القادم بالمملكة العربية السعودية.

وأثار عبد القادر جدلًا داخل غرف ملابس الأهلي بعد غضبه بسبب عدم التواجد في كأس العالم للأندية، فيما أبدى مارسيل كولر موفقته على خروج اللاعب من الفريق في الانتقالات الشتوية.

فيما يقترب محمد الضاوي كريستو من مغادرة الأحمر على سبيل الإعارة للحصول على فرص أكبر للمشاركة واكتساب الخبرات في ظل صعوبة اعتماد السويسري على خدماته بشكل أساسي.

ثلاثي يرحل لضم عمر كمال

وتدرس لجنة التخطيط مع مجلس إدارة الأهلي، رحيل 3 لاعبين دفعة واحدة من أجل التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد، بعد أن وافق نادي مودرن فيوتشر على رحيل ظهيره الأيمن مقابل الحصول على 3 صفقات من الأحمر.

وبات الثلاثي خالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد وصلاح محسن هم الأقرب لمغادرة الجزيرة نحو فيوتشر، مقابل انضمام اللاعب للكتيبة الأهلاوية كأول صفقات الميركاتو الشتوي المقبل.