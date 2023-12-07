نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا: سأعتزل التدريب إذا فاز مانشستر سيتي بالثلاثية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال بيب جوارديولا مازحا إنه سيعتزل التدريب إذا فاز فريقه مانشستر سيتي بالثلاثية للموسم الثاني على التوالي.

تصريحات بيب جوارديولا حول اعتزاله التدريب

كتب سيتي اسمه في التاريخ بموسم 2022-23 عندما أصبح ثاني فريق إنجليزي بعد مانشستر يونايتد يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا في نفس الموسم.

كان دوري أبطال أوروبا هو الكأس الوحيدة التي استعصت على مانشستر سيتي، لكن جوارديولا قاد النادي بنجاح إلى أول انتصار له على الإطلاق في مسابقة الأندية المرموقة في أوروبا بفضل فوز 1-0 على إنتر ميلان في النهائي.

فاز جوارديولا الآن بـ15 لقبًا كمدرب لمانشستر سيتي منذ انضمامه إلى النادي في صيف عام 2016، ولا يزال السيتيزنز يطاردون المزيد من الألقاب هذا الموسم.

تأهل مانشستر سيتي بالفعل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ولديه مباراة مواتية في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي ضد هدرسفيلد تاون في يناير، لكن لديهم معركة بين أيديهم للاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

في الواقع، فشل سيتي الذين يسعون للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي في الفوز بكل من مبارياتهم الأربع الأخيرة في الدوري، مع ثلاثة تعادلات متتالية تليها هزيمة 1-0 أمام أستون فيلا يوم الأربعاء.

صرح جوارديولا قبل الخسارة أمام فيلا بارك أن فريقه مان سيتي "سيفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز" هذا الموسم، وعلى الرغم من أنهم لم يصلوا بعد إلى منتصف الطريق، إلا أن حامل اللقب تراجع إلى المركز الرابع في الجدول ويحتل ست نقاط. خلف المتصدر الحالي ارسنال.

يدرك اللاعب البالغ من العمر 52 عامًا جيدًا التحديات التي تواجه فريق السيتي في جميع المسابقات، وأكد من جديد مدى صعوبة التنافس على الألقاب على جبهات متعددة على أعلى مستوى.

وفي حديثه إلى أمازون برايم قبل المواجهة مع أستون فيلا، قال جوارديولا: "إذا فزنا بالثلاثية هذا الموسم، فسأعتزل. هذا أمر مؤكد".

"أعلم أن الأمر صعب للغاية، كم عدد الفرق الرائعة التي شاركت في إنجلترا. وواحد فقط هو الذي فعل ذلك مع السير أليكس فيرجسون وأنفسنا الموسم الماضي."

"عندما تحدثنا، استعد جيدًا للمباراة الأولى وكيف نحاول القيام بذلك ثم الثانية والآن الثالثة.

"سنرى مستوانا والمنافسة نفسها تملي مستواك، المنافس هو الذي يملي عليك، التحدي أعلى ولكن في سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، التفكير في اللقب، انس الأمر".

سيتطلع مان سيتي إلى العودة إلى طرق الانتصارات عندما يسافرون إلى طريق كينيلورث لمواجهة لوتون تاون بعد ظهر يوم الأحد، قبل مواجهة ريد ستار بلغراد في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد ثلاثة أيام.