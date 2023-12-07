نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. قرار كولر الناري قبل مواجهة بلوزداد وخماسي يرحل عن الأهلي.. أزمة في مباراة بيراميدز وصن داونز وجوارديولا يعتزل التدريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 7-12-2023 في السطور التالية.

كولر يتخذ قرارًا ناريًا للاعبي الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

قرر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رفع الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي ذلك من أجل تجهيز جميع اللاعبين استعدادًا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط من مباراتين في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

كولر يرفض رحيل مهاجم الأهلي

أكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أنه توقع تقديم مباراة الزمالك أمام ساجرادا الأنجولي في كأس الكونفدرالية الإفريقية، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض تعديل المواعيد منذ أسبوعين، بدلًا مما حدث والإعلان عن تأجيل لقاء الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندري قبل 24 ساعة من المباراة.

وقال الخضري في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "عامر حسين رئيس لجنة المسابقات يبذل جهودًا كبيرًا، وكان من المفترض على اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة التحرك مبكرًا في مثل هذه الملفات، والخطأ في هذه الأزمة من هنا وليس من الكاف".

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عامر حسين: ارفض إقحام فيتوريا في أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة

علق عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على تدخل روي فيتوريا في حل أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة بشأن غرامة محمود عبدالرازق شيكابالا، والتي تسببت في إيقاف القيد للنادي مؤخرًا.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "المفروض الا نقحم مدرب منتخب مصر في هذه الأزمات، وهو يعمل بشكل جيد ويذهب لتدريبات الناشئين والشباب ويخطط لمستقبل الكرة المصرية جيدًا، وما أعلمه أن فينجادا هو من تدخل في هذا الموضوع ويرتبط بعلاقات مع الأندية البرتغالية، ولا أعرف حقيقة تدخل فيتوريا من الأساس في هذه المشكلة، والمدرب فقط يعمل لصالح المنتخب المصري".

أضاف: "فيتوريا يعمل بجدية لصالح منتخب مصر ويركز على كل التفاصيل وسبق وطلب تواجد حجازي والونش في معسكر الإمارات، والآن نحم مقبلين على بطولة أمم إفريقيا، والمدرب لا يقبل التدخلات في عمله وهو من أصحاب الشخصية القوية وهادئ للغاية، وأعضاء مجلس الإدارة لا يتدخلون في عمله بمن فيهم حازم إمام المشرف العام على المنتخب".

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بسبب عمر كمال والمونديال.. ثنائي جديد ينضم لقائمة الراحلين عن الأهلي

انضم ثنائي جديد إلى قائمة الراحلين عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل رغبة مارسيل كولر المدير الفني السويسري في حسم ملف الراحلين قبل بداية يناير، لضم صفقات جديدة قادرة على قيادة الأحمر للحفاظ على تواجده على منصات التتويج للموسم الثاني تواليًا

وكشف مصدر من داخل النادي الأهلي، أن الثنائي أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو انضما لقائمة الراحلين في يناير بسبب استبعادهم من القائمة المشاركة في المونديال القادم بالمملكة العربية السعودية.

وأثار عبد القادر جدلًا داخل غرف ملابس الأهلي بعد غضبه بسبب عدم التواجد في كأس العالم للأندية، فيما أبدى مارسيل كولر موفقته على خروج اللاعب من الفريق في الانتقالات الشتوية.

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صن داونز يمنع ماييلي من المشاركة مع بيراميدز ويرفض منحه التأشيرة

فوجئت بعثة نادي بيراميدز في جنوب إفريقيا، بمنع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم الفريق، من الانضمام للبعثة الموجودة في مدينة بريتوريا استعدادا لخوض مباراة صن داونز في إطار مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز في الثالثة من عصر الأحد المقبل على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ورفضت السلطات في جنوب إفريقيا منح تأشيرة الدخول للمهاجم الدولي الكونغولي من أجل الدخول ومرافقة البعثة في بريتوريا، واضطر اللاعب بعد وصوله مع بعثة بيراميدز قادما من موريتانيا للسفر إلى تنزانيا على أمل حل مشكلة التأشيرة والعودة مرة أخرى إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن داونز.

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جوارديولا يستقر على اعتزاله التدريب (تفاصيل نارية)

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في مانشستر سيتي، على تحديات المنافسة في جميع البطولات خلال الموسم الحالي، خاصة بعد الهزيمة أمام أستون فيلا. انخرط مانشستر سيتي في خسارته أمام أستون فيلا يوم أمس، مما جعله يتراجع إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي وراء آرسنال وليفربول وأستون فيلا.

وفي حديثه لشبكة "أمازون برايم"، تحدث جوارديولا عن التحديات التي تواجه فريقه في المنافسة على البطولات هذا الموسم قائلًا: "إذا نجح مانشستر سيتي في تحقيق الثلاثية هذا الموسم، سأعتزل، هذا أمر حتمي". يبدو أن هذا التصريح يهدف إلى تخفيف الضغط عن لاعبيه في ظل الصعوبات التي يواجهونها في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.