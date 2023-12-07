نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صاروخية لا تصد ولا ترد" طارق حامد يتقدم للمرة الثالثة لصالح ضمك أمام اتحاد جدة "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح طارق حامد في تسجيل هدفًا رائعًا لنادي ضمك على الاتحاد في دوري روشن السعودي، خلال مواجهة الفريقين ضمن الجولة 16.

وسدد الدولي المصري كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء لترتطم بالعارضة ثم جروهي حارس مرمى الاتحاد وتسكن الشباك، لينجح في منح ضمك التقدم بنتيجة 3-1.

تشكيل ضمك الرسمي لمواجهة الاتحاد في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: محمد محاسنة.

خط الدفاع: فاروق شافعي، عبد القادر بدران، سنوسي هوساوي، ضاري العنزي.

خط الوسط: أنتوليتش، طارق حامد، ستانشيو.

خط الهجوم: كيفين نكودو، أحمد الزين، عبد العزيز الشهراني.

القنوات الناقلة لمباراة ضمك ضد الاتحاد في الدوري السعودي

يمكنكم مشاهدة مباراة ضمك ضد الاتحاد مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق مشاري القرني على القناة الصوتية الأولى وعيسى الحربين على قناة صوتية ثانية.

